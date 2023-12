Zielinski: Meritavamo di più.

Al termine della partita, Piotr Zielinski, rappresenta il volto di questo Napoli al momento. Rammaricato per un’altra sconfitta, ma con la consapevolezza di non aver sfigurato contro la Juventus.

Ai microfoni di DAZN, il centrocampista polacco, esprime il suo stato d’animo:

“Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo mantenuto il possesso palla, abbiamo creato delle occasioni, però sono mancate le finalizzazioni. Stasera potevamo fare uno o due gol nel primo tempo, la partita sarebbe stata diversa”

Le difficoltà del Napoli di quest’anno, sono date soprattutto dal modo di giocare degli avversari. Tutti i giocatori più incisivi azzurri, vengono costantemente raddoppiati, chiudendo le possibilità di creare pericoli per i partenopei. Anche Zielinski è consapevole di questa difficoltà:

“Si abbiamo visto anche a Madrid, Carvajal marcava a uomo Kvaratskhelia. Osimhen è sempre raddoppiato, ovvio che ognuno di noi deve fare di più. Se loro sono marcati, ci sono altri giocatori che devono prendersi la responsabilità. Noi a centrocampo dobbiamo trovare bene gli spazi, occupare tra le linee, siamo giocatori tecnici, basta che ci facciamo trovare negli spazi, per poter creare occasioni per gli attaccanti”

Anche i tiri dalla distanza possono essere una soluzione. Questa sera si poteva fare di più, anche da questo punto di vista. Zielinski fa mea culpa:

“Sicuramente io sono un giocatore che deve tirare di più. Oggi ho fatto un tiro, ma non era preparato bene. Una cosa che dobbiamo migliorare, soprattutto quando i nostri esterni non trovano lo spazio”

Inizio complicato per Mazzarri, partite difficili in serie, ma il Napoli anche se sconfitto ha sempre fornito buone prestazioni. Un cambiamento comunque lo si è visto, Zielinski spiega cosa chiede il tecnico azzurro, di nuovo, rispetto al passato:

“Il Mister ci chiede di aggredire subito, quando si perde la palla davanti, per creare subito occasioni. Poi di chiudere bene le traiettorie, cosa che nelle ultime due partite non abbiamo fatto bene, perché ci hanno crossato e fatto gol”

Un altro Napoli rispetto alla passata stagione, ma anche un’altra Juventus. Due vittorie contro i bianconeri degli uomini di Spalletti, adesso è arrivata la prima sconfitta. Il centrocampista azzurro ha visto di fronte, una squadra diversa:

“L’anno scorso li abbiamo affrontati, in un momento non buono per loro. Oggi è una squadra solida, fa gol e non ne subisce, vincendo le partite”

Questa la sostanziale differenza, vincere le partite. Un distacco dai bianconeri che questa sera, viene dato a 12 punti. Numeri impietosi, se si pensa alle aspettative di inizio stagione. Non c’è tempo però per piangersi addosso, tra pochi giorni si tornerà subito in campo. La Champions League incombe, c’è una qualificazione da conquistare, per mettere il primo mattone, verso la risalita.

