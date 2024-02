Zielinski fuori dalla Lista Champions, Ennesima crisi di Ego!

Zielinski fuori dalla lista Champions! Adl risponde cosi, con uno “schiaffo” forte e mirato nei confronti del figliol traditore, il quale da gennaio 2023, tutti sapevano che sarebbe andato a scadenza, e nessuno ha provato, da allora, a rendersi convincente per poter trattenere il polacco a vestire ancora in maglia azzurra.

Sento e leggo da più parti che il centrocampista abbia le sue colpe, il Mattino ad esempio, narrava lo scarso impegno in allenamento, svogliato probabilmente, ed i collaboratori di Mazzarri non erano certamente contenti di tale comportamento!

Strano però, che tale particolare, venga fuori dopo la sua esclusione dalla lista Champions, e soprattutto, dopo che tutti asserivano il suo amore per Napoli, e la voglia di restarvi a vita come scelta futura! Sinceramente resto basito da questa modalità di pensiero, anche perché’ quando si parla della gestione del Napoli, risulta sempre essere presente un velo di tristezza per come siano andate le cose nel post-scudetto! Oggi raffigurate in questo campionato anonimo quanto inaspettato

Zielinski-Adl: Una partita mai giocata!

Gli è stata fatta un’offerta che lui ha rifiutato? Ha già firmato per un’altro club? Questo non giustifica la decisione drastica, oltre che dittatoriale della società, di escluderlo dalla lista dopo otto anni ed uno scudetto vinto anche da lui! Anche se il caso Demme mostra di cosa stia parlando, detto in termini più chiari, se non fai ciò che voglio, sei fuori!

È chiaro che ora il polacco dovrà rispondere in campo, in campionato, a tali maldicenze, perché’ sarà anche discontinuo, ma il vero fuoriclasse del Napoli a mio modesto avviso, resta lui! E lasciarlo andare con tale facilità, e per giunta alla concorrenza, mostra il famoso progetto, che non è vincere ma partecipare, soprattutto incassare!

Chi si era fatto voli pindarici dopo il titolo, atterri velocemente, perché’ se oggi si possa credere che giunga Klopp o Conte a Napoli, sta certamente sognato l’inverosimile. Un peccato se si pensa che Benitez aveva aperto un solco vincente, ma se non si sostituiscono figure importanti con altrettante per continuare a vincere (Giuntoli e Spalletti) e meglio volari bassi, tanto si va in Europa ogni anno, fin ora, e va bene cosi, come ho sempre detto, contenti voi …contenti tutti!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati