Zielinski esordio da Capitano in nazionale.

La Polonia batte 2 a 0 le isole Faroe, nel gruppo E, per le qualificazioni a Euro 2024. Protagonisti Zielinski, che indossava sia la maglia numero 10, che la fascia di Capitano, vista l’assenza di Lewandoski. Suo l’assist per il gol di Szymanski.

Ora la Polonia è seconda nel girone, con una partita da recuperare.

Dilagante la Georgia in amichevole con la Thailandia, otto reti a zero, in gol anche Kvaratskhelia, che non era partito titolare.

Vittoria molto importante per la Norvegia di Ostigard, in casa del Cipro. Protagonista Haaland, che chiude con una doppietta. Buona prova per il centrale del Napoli, che gioca tutti i novanta minuti. Ora la Norvegia è seconda nel girone, con due punti di distanza dalla Spagna.

In gol Mathias Olivera, che ha siglato la rete del 2 a 1 , nella sfida di qualificazione ai mondiali contro la Colombia. Per l’azzurro è il primo gol, con la maglia della Nazionale uruguagia.

Sono undici i giocatori del Napoli, impegnati con le rispettive Nazionali.

Gli altri che sono rimasti a Castel Volturno, si sono allenati con Rudi Garcia. Tra cui Gollini, che nell’allenamento odierno è rientrato completamente, a disposizione del tecnico francese. Sulla via del recupero anche Juan Jesus, che oggi ha svolto parte del lavoro con la squadra.

La squadra avrà due giorni di riposo, riprenderà l’attività ufficiale Lunedì.

Tutti uniti attorno al tecnico, questo è il patto di unità, che sarebbe emerso da Napoli, in queste ore. Dopo i numerosi interventi del presidente De Laurentiis.

