Zielinski dopo Granada-Napoli: “Tante assenze, ma dobbiamo fare di più”

Granada-Napoli finisce 2 a 0 e detta tanti limiti di una squadra piena zeppa di assenze importanti. Un uno due micidiale degli andalusi galvanizzati da quello che per loro è stato un evento storico stende il Napoli. Piotr Zieliski, rammaricato, è intervistato dagli studi di TV8.

“È difficile da spiegare quello che succede, il Granada si è dimostrata una squadra tosta nel difendere e tra le altre cose pressa anche molto bene. Credo che dovremmo evitare tutti questi errori in finalizzazione, queste cose ci condizionano le partite. Abbiamo bisogno di fare decisamente meglio”, inizia il numero 20 azzurro.

Poi il punto sulle assenze: “Fuori ci sono 9 giocatori fondamentali per la rosa, sono forti e importanti per noi. Nonostante la loro assenza siamo consapevoli di dovere e poter fare meglio. Risultati? Non è che entriamo in campo e vogliamo perdere o pareggiare… Creiamo tanto e sbagliamo altrettanto, si deve migliorare da questo punto di vista”.

Poi delle osservazioni sul cambio di centrocampo: “Credo che il Napoli abbia un centrocampo di qualità, non siamo solo in 3 ed è anche giusto che gli altri trovino spazio. Responsabilità? Nostra, sono i giocatori che scendono in campo. Oggi se segnavamo almeno un goal ci saremmo semplificati la vita. Sono sicuro che settimana prossima ribalteremo il risultato”, conclude Zielinski, entrato nel 2° tempo al posto di Politano.

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.