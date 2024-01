Zielinski contro il suo futuro, ma stasera l’Inter può attendere

Per Piotr Zielinski la finale di Supercoppa non sarà una partita qualsiasi. C’entra poco il trofeo in palio, perchè il futuro è già adesso. Sembra infatti che Bartolomej Bolek, procuratore della mezzala polacca, abbia definito l’accordo con l’Inter. Del resto, il suo assistito è a fine contratto con il Napoli. E propio i nerazzurri, avversari di stasera a Riyad, sono candidati ad accoglierlo a parametro zero. I soliti bene informati parlano anche di durata e cifre nel nuovo vincolo: un triennale con opzione per il quarto anno, legato a presenze nell’ultima stagione, arricchito da 3 milioni di euro come base fissa, ma pieno di bonus che gli consentiranno di lambire i 4 milioni.

Insomma, con ogni probabilità Zielinski a fine giugno si toglierà la maglia azzurra, indossandone una nuova dal giorno successivo: quella nerazzurra. Peccato che tutti questi pensieri transiteranno nella testa del centrocampista mentre guarderà i compagni sfidare il suo futuro. Le precarie condizioni fisiche suggeriscono a Mazzarri di portarselo in panchina. Nella speranza che, qualora dovesse poi mandarlo in campo, questa volta il suo apporto sia migliore rispetto a quanto offerto nei minuti conclusivi della semifinale con la Fiorentina.

