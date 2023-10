“Zielinski andra’ alla Juventus…” Paolo Bargiggia risponde cosi al quesito

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato con il Napoli e la ridda di voci sul futuro del polacco non accenna a esaurirsi. C’è chi, negli ultimi giorni, lo ha accostato all’Inter. Non è un mistero che la società nerazzurra lo segua da tempo e sia da sempre molto attratta dai calciatori a parametro zero, condizione nella quale potrebbe trovarsi il centrocampista qualora non prolungasse il suo legame con il sodalizio campano. Ma l’ex Udinese ed Empoli sarebbe nel mirino anche della Juventus.

Cristiano Giuntoli, ex Direttore Sportivo del Napoli, ora alla Juventus, conosce benissimo Piotr Zielinski, conosce il contributo che potrebbe apportare a tutte le squadre di vertice. Ma il polacco è davvero un obiettivo dei bianconeri? Paolo Bargiggia ha risposto a tale quesito nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold: “Piotr Zielinski non andrà alla Juventus. La Vecchia Signora non è intenzionata a prenderlo perché guadagna troppo e perché ormai un po’ avanti con l’età, preferisce calciatori più giovani”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati