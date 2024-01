Zielinski a “parametro zero” è un affare per chiunque

Non avendo ancora rinnovato col Napoli, dal 1 gennaio Zielinski va in scadenza di contratto nella prossima estate. Dunque, come da regolamento, può firmare con altre società. Però bisogna leggere il presente se poi si vuole interpretare il futuro. Voci sempre più insistenti danno ormai la mezzala polacca vicina all’accordo con l’Inter, da tempo in agguato per piazzare il colpo. Una ghiotta occasione “a parametro zero”: strategia consolidata in casa nerazzurra nel recente passato, con Marotta che proprio utilizzando questa formula ha concluso un mucchio di affari vantaggiosi.

Merito di una offerta davvero sontuosamessa messa sul tavolo di Zielinski. I soliti bene informati parlano addirittura di una intesa già raggiunta. Al netto delle immancabili commissioni (sostanziose…) per il suo agente, a Piotr verrebbe garantito un ricco premio alla firma, oltre a un triennale da 4,5 milioni a stagione. Cifre importanti, che la società partenopea, su precisa indicazione di De Laurentiis, non ha avvicinato mai, nemmeno lontanamente. Anzi, ha alimentato i sospetti, con una ironica dichiarazione pre natalizia.

“Ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie…”.

Insomma, sembra che lo scenario sia delineato: il Napoli se lo terrà fino a giugno. Quindi lo lascerà andare. Consolandosi magari con Lazar Samardzic, che gli azzurri stanno trattando con l’Udinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati