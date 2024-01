Zerbin:”Non me l’aspettavo”

Sembrava già con la valigia in mano, ma Alessio Zerbin, con la doppietta di questa sera, farà cambiare idea a molte persone.

Primo gol con brivido, con una testata sul palo, che non ha regalato al giovane esterno azzurro, la possibilità di sfogare la sua gioia, per il primo gol in maglia azzurra. Nessun problema, neanche il tempo di rientrare in campo, che Zerbin ruba palla a centrocampo, vola sulla fascia e firma il tre a zero, degno del miglior attaccante di razza.

Al termine della partita è proprio lui il più incredulo di tutti, come conferma ai microfoni di Mediaset:

“Una bellissima soddisfazione, inaspettata. Non me l’aspettavo neanch’io sinceramente, però sono sempre a disposizione. Anche se giochi meno, devi sempre date tutto, in allenamento, sia quando giochi, credo sia un bel premio”

Una notte da ricordare, una notte che potrebbe cambiare il futuro di Alessio Zerbin:

“Sicuramente una serata da sogno, sono i miei primi gol con il Napoli, veramente un sogno, immaginare di meglio è difficile. Siamo ancora a metà dell’opera però”

Dopo il colpo subito alla nuca, nessuno si aspettava che Zerbin non solo rientrasse subito in campo, ma addirittura andasse a calciare in porta. Per l’esterno partenopeo è tutto normale:

“Quando arrivi lì non ci pensi, sono quelle cose che ti vengono, avevo preso una bella botta, però forse mi ha dato una bella sveglia. Ero pronto subito a ripartire, poi quando sei lì provi il tiro e speri che entra”

Ed è andata alla grande, per Alessio Zerbin e per il Napoli, che accede alla finale di Supercoppa. Prima di lasciar andare questo giovane, in qualche provinciale a fare le classiche ossa, bisognerà pensarci molto bene.

