Zerbin promesso sposo al Lecce: si può fare in prestito

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe avere un mucchio di potenziali scenari. Questo perchè è complicato comprendere come la società partenopea voglia rafforzare la squadra, allungando le rotazioni, ed al contempo, garantire ai suoi giovani di giocare con maggiore continuità. Magari andando in prestito altrove.

E’ il caso di Alessio Zerbin, che merita un approfondimento. Dovrebbe partire per il ritiro azzurro, ma senza disfare necessariamente la valigia. Nel senso che l’esterno classe ’99 si aggregherebbe con il gruppo di Garcia, preparandosi comunque a respirare un’aria diversa. Iniziando quindi a Dimaro, per tingersi poi di un altro colore.

Sembra infatti che Zerbin sia destinato a trasferirsi al Lecce, con un obiettivo da raggiungere: scalare le gerarchie e provare a prendersi una maglia da titolare in A. Anche Bologna ed Empoli pare abbiano palesato un certo interesse. Al momento, tuttavia, i salentini hanno una sorta di precedenza.

