Il mercato autunnale sembrava potesse rinsaldare l’amicizia tra Napoli e Frosinone, un asse in apparenza caldissimo, grazie alla doppia operazione messa in cantiere dalla società partenopea, intenzionata a cedere in prestito ai ciociari Zerbin e Popovic.

Nondimeno, prima una bella stoccata all’operazione l’aveva data Eusebio Di Francesco. Nella consueta conferenza stampa della vigilia di Frosinone-Cagliari, infatti, il tecnico s’era espresso così sulla possibilità di avere in rosa il talentuoso 18enne.

“Non mi ha detto niente il direttore. Non lo conosco e non lo commento. Ricordiamoci sempre che è un 2006, ha l’età di mio figlio. E’ normale che se è attenzionato da grandi squadre vuol dire che c’è qualcosa di interessante, come altri ragazzi che sono con noi”.

Quindi, nella giornata di ieri è emerso un altro problema, ben più grave. I gialloblu non hanno lo slot extra-comunitario libero per tesserare il serbo (“Errore mio, ho sbagliato i calcoli, non possiamo tesserarlo”, la spiegazione del dt Angelozzi). Una legerezza di carattere burocratico che potrebbe costare caro.

In effeti, il Napoli ha virato su altre destinazioni: già sondata la disponibilità del Monza. Del resto, i brianzoli hanno ben tre posti destinati ai giocatori extracomunitari liberi. In questo senso, pare che ci sia stato il classico contatto telefonico tra Galliani e De Laurentiis, funzionale non solo a stabilire i margini dell’accordo per Popovic. Ma addirittura per allargare l’operazione, inserendo clamorosamente pure Zerbin, entrambi con la formula del prestito fino a giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati