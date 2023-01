Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto l’avvocato Giulio Marinelli, procuratore di Alessio Zerbin.

Zerbin, il procuratore: “Non si muove da Napoli, vuole aiutare la squadra”

“Il risultato lascia l’amaro in bocca. Riguardo la prova di Alessio siamo molto soddisfatti, ha dato un’ottima dimostrazione. Ha mostrato di poter aiutare il Napoli senza problemi”.

Sui movimenti di mercato di Alessio Zerbin

“Zerbin è un calciatore che piace, sia quest’inverno che quest’estate ci sono stati interessamenti delle squadre. Al momento posso dire che non si muove dal Napoli. La stagione è ancora lunga ed Alessio è convinto di poter dare una mano concreta. Resta non per guardare dall’esterno”.

