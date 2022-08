Zerbin: esordio con “quasi” gol, che ingolosisce Sassuolo e Lecce

Alessio Zerbin rappresenta un patrimonio del Napoli. La società ne è consapevole. Infatti, agli investimenti astronomici della concorrenza, che ancora spende e spande come se non ci fosse un domani calcistico, dalle parti di Castel Volturno hanno risposto invertendo la tendenza.

In tal senso, preziosi segnali arrivano dal management partenopeo, che in questa torrida estate s’è industriato per imboccare la strada della valorizzazione dei suoi giovani talenti.

La Nazionale prima della A

Al Bentegodi, l’esordio in Serie A dell’esterno ex Frosinone, dunque, conferma questa tendenza. Una scelta più che mai tinta di azzurro, che rallegra comprensibilmente anche Roberto Mancini.

In effetti, al termine della scorsa stagione, era stato il Commissario Tecnico a convocare Zerbin per uno stage a Coverciano, riservato ai principali prospetti di interesse nazionale.

Facendolo addirittura entrare in campo contro l’Ungheria all’82’, debuttando con l’Italia senza aver all’attivo nemmeno un minuto nel massimo campionato.

Fisico e tecnica per Zerbin

D’altronde, Zerbin è il classico destro elegante e dotato nei fondamentali, che si muove a piede invertito dalla parte mancina del campo. Tendenzialmente portato a stringere verso il centro, quando opera negli ultimi venticinque metri.

Doverosamente diverso rispetto al tradizionale attaccante laterale, poco fisicato e dal baricentro basso. Indubbiamente, la prestanza non gli manca, essendo alto 1.82, con spalle larghe e gambe potenti.

Ovviamente, a questi livelli le sue caratteristiche sono tutte da scoprire, perché la cadetteria, per intensità del gioco e qualità media degli interpreti, è diversissima dalla A.

I dubbi riguardano essenzialmente la velocità nelle letture, in un campionato evoluto e maggiormente propositivo. Nonchè il dinamismo che gli verrà chiesto per dimostrarsi efficace nella fase di non-possesso, coprendo la zona di competenza sotto la linea della palla.

Tuttavia, contro il Verona, dell’offensive player che spadroneggiava a Frosinone qualcosa s’è già intravisto. Una sicurezza nei propri mezzi palesata al cospetto di Montipò, affrontato in situazione di uno contro uno, con l’evidente intenzione di superarlo in dribbling. Invece che scavalcarlo con un tocco semplice, tipo “scavetto”.

Lusingato del mercato

Insomma, nonostante non si fermi la massiccia invasione di giocatori stranieri, giova sottolineare come pure un’altra filosofia gestionale sia possibile, affidandosi al “Made in Italy”.

Così, il Napoli è pronto a lanciare in orbita Zerbin. Opponendosi strenuamente al pressing asfissiante che da giorni stanno portando Sassuolo e Lecce sulla direzione sportiva. Finora Giuntoli è riuscito a resistere alle lusinghe di Pantaleo Corvino. Lo stesso dicasi per i sondaggi di Giovanni Carnevali. Comunque avulsi dalla trattativa in piedi con i neroverdi per Giacomo Raspadori.

Decisivo, in tal senso, il marchio impresso alla vicenda da Spalletti. Durante il ritiro, l’uomo di Certaldo ha cercato continuamente di infondere fiducia nel “ragazzino”. Rendendolo partecipe nel nuovo progetto tattico, piuttosto che trattarlo come un mero aggregato in transito.

Un lavoro certosino, che ne ha rafforzato l’autostima, esaltandone al contempo le abilità tecniche.

Del resto, almeno in cadetteria, di stoffa Zerbin ha dimostrato di averne a sufficienza…

