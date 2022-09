Zenga su Kwara: “Scout Napoli incredibili…”

Walter Zenga ai microfoni di Sky Sport ha parlato così di Khvicha Kvaratskhelia elogiando il lavoro del club partenopeo: “Kvara si è inserito velocemente, senza problemi, in un sistema di gioco come quello di Spalletti e ha sostituito uno come Insigne, che non è semplice. Gli scout del Napoli hanno fatto un lavoro incredibile a prendere un giocatore con queste caratteristiche”.

