Zenga boccia l’alternanza tra i pali: “Da titolare Meret si esprimerà alla grande”

Walter Zenga ne capisce di portieri, e non poco. In effetti, prima di appendere i guanti al fatidico chiodo e accomodarsi in panchina, l’Uomo Ragno è stato uno dei migliori interpreti del ruolo per circa un decennio, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Oggi ha scelto di seguire una strada diversa. Ma comunque affine al suo carattere, perchè allenatori ed estremi difensori, in un certo senso, sono accomunati dall’identico destino: essere soli contro il mondo esterno.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Zenga ha tracciato un quadro generale dei portieri che si apprestano a ergersi a protagonisti del campionato ormai alle porte.

Iniziando proprio da Alex Meret. “Sono convinto che, finalmente titolare, possa esprimersi alla grande. L’alternanza non va bene: un portiere deve avere la convinzione di poter giocare sempre. Quando ero a Crotone, nel 2018, dissi che i due portieri che dal vivo mi avevano impressionato di più erano Cragno del Cagliari e Meret, che all’epoca giocava nella Spal.“.

Del resto, l’ex Inter e Sampdoria considera l’aspetto mentale fondamentale, alla stregua delle abilità tecniche. “La continuità di rendimento è la qualità principale. Szczesny, ad esempio, è un portiere affidabile. Dà tranquillità e sicurezza. Come Handanovic: sorrido quando sento dire che è bravo tra i pali. E dove dovrebbe essere bravo un portiere?“.

Con la solita guasconeria che l’ha sempre contraddistinto, Zenga passa poi ad analizzare due nuovi arrivi in Serie A: quelli di Roma e Milan. “Se la Roma ha risolto il problema portiere? Credo di sì, ho seguito molto Rui Patricio perché conosco bene Espirito Santo. In Inghilterra il portoghese ha avuto un rendimento ottimo, all’Europeo mi è piaciuto meno, ma è comunque superiore rispetto a Pau Lopez. Maignan è un buonissimo portiere, l’anno scorso è stato davvero bravo. Adesso avrà il compito di giocare in una grande squadra e fare un paio di interventi a partita che danno sostanza al suo lavoro e a quello della squadra…“.

