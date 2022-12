Zeman: Mi piacerebbe allenare il Napoli!

Così il tecnico boemo, intervenuto quest’oggi, nella trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, di De Maggio, si è espresso sulla squadra di Spalletti.

Analizzando il campionato di serie A, gli è stato chiesto, delle 20, quale squadra allenerebbe:

“Mi piacerebbe allenare il Napoli, perché è la squadra che esprime il miglior calcio. Poi fa anche i risultati, ma li raggiunge tramite il gioco”

Un passato da allenatore del Napoli, che non andò bene, del quale nutre ancora qualche rimpianto:

“Un vero dispiacere, perché non riuscii a fare quello che avrei voluto”

Sono passati tanti anni, da quel Napoli, ma ora Zdenek Zeman segue il campionato da spettatore. Sullo stesso ha un’idea precisa:

“Da Gennaio comincerà un altro campionato. Le squadre saranno diverse, dopo una sosta così lunga. Il Napoli dovrà stare attento a mantenere, quanto fatto fino adesso”

Rischierebbe ,dunque, la squadra di Spalletti, in questa seconda parte di stagione?

“Il Napoli ha dimostrato di giocare molto bene, ottenendo risultati. Ha un vantaggio che non ha mai avuto, in passato. Speriamo riesca a confermarsi su questi livelli”

Si è parlato poi della bufera, caduta sulla Juventus, sui falsi in bilancio e le plusvalenze taroccate. Non poteva mancare un pensiero, da chi in un certo qualmodo, avviò il processo, che si sviluppo’ con calciopoli.

“Penso che la questione riguardi anche altre squadre, oltre la Juventus. La verità è che queste cose, si sapevano da anni. Si interviene solo adesso, ma non basterà solo la Procura di Torino. Anche altre città, dovrebbero interessarsi a questa situazione”

Ci saranno a breve delle sentenze?

“Bisogna aspettare il termine delle indagini. Finché non ci saranno condanne, bisogna essere garantisti”

Non vuole accelerare i tempi della giustizia, il tecnico boemo, prima di trarre conclusioni affrettate.

Infine un pensiero sui Mondiali in Qatar. Le stanno piacendo le squadre rimaste in gioco?

“La prima parte non mi è piaciuta molto, troppe differenze e poco gioco. Adesso i valori sono venuti fuori, sono rimaste le squadre migliori”

Per Zeman in conclusione il Napoli resta la favorita per il campionato, ma non dovrà abbassare la guardia.

