Zedadka vola in Lussemburgo: il saluto strappalacrime al Napoli

Nell’ultimo giorno di mercato Karim Zedadka saluta il Napoli da Campione d’Italia. Il 23 enne esterno francese, naturalizzato algerino, cresciuto calcisticamente nella Primavera partenopea, passa ufficialmente al FC Swift Hesper, squadra che milita nel massimo campionato lussemburghese.

Strappalacrime il messaggio diffuso attraverso i suoi profili social: “Grazie per i momenti indimenticabili che mi avete fatto vivere. Porterò con me questi ricordi per sempre. Sono arrivato da ragazzino e riparto da uomo, sei anni dopo, imparando giorno dopo giorno dai più forti...”.

Lo scorso anno, rientrato al prestito dallo Charleroi, Zedadka era rimasto in organico, trovando però pochissimo spazio durante la trionfale cavalcata verso lo Scudetto.

Adesso, dopo l’intero pre-campionato in azzurro, riparte dal Lussemburgo, per una nuova esperienza professionale, nella speranza di trovare un minutaggio adeguato. Non prima di aver ringraziato tutto l’ambiente.

“Grazie ai miei compagni di squadra, allenatori, staff e tutta la società, per aver contribuito al mio percorso e alla mia crescita. Vi auguro tutto il meglio per il futuro. Forza Napoli Sempre“.

