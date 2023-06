Zdenek Zeman risposta da applausi alla Sentenza Juventus: “Cose risolte all’ italiana. Ma quando un intero consiglio di amministrazione si dimette…”

Zdenek Zeman, decano degli allenatori italiani, è tornato a pungere la Juventus ed il sistema calcistico italiano dopo le vicissitudini che hanno coinvolto la società bianconera fuori dal rettangolo verde. Al termine della sfida tra il suo Pescara e l’Entella, giocata ieri sera a Chiavari e valida per i quarti di finale dei play-off di Serie C, il tecnico boemo ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, soffermandosi sul recente patteggiamento giudiziario che ha riguardato la Juve sul caso stipendi.

Il tecnico boemo per anni si è battuto per la giustizia e la pulizia nel calcio italiano, ha parlato del patteggiamento dei bianconeri, rispondendo ad una precisa domanda:

“Alla fine le cose sono state risolte all’italiana, come spesso accade in questo paese. Si è deciso di non decidere perché forse così conviene a tutti. Ma quando un intero consiglio di amministrazione si dimette (il riferimento è a quello juventino e al suo ex presidente Andrea Agnelli, ndr) mi pare evidente che qualche cosa che non va debba esserci”.

