Zazzaroni sul “derby” d’ Italia cita Spalletti: “”È colpa di Spalletti…”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha condiviso sulle colonne del celebre quotidiano una particolare analisi sul Derby d’Italia di questa sera.

“È colpa di Spalletti” rappresenta il titolo scelto per l’articolo in questione.

“Strano derby d’Italia, quello che va in scena stasera. Una partita dai contenuti stravolti dal dominio di Spalletti – al quale è riuscita la regina delle combinazioni, risultato più spettacolo – oltre che da campagne acquisti per le quali neppure l’alibi del risparmio forzato può essere portato a giustificazione: i leader del campionato non hanno sbagliato una mossa partendo peraltro da quattro sacrifici“.

