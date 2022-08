Zazzaroni su Ronaldo: “Non vuole venire al Napoli”

Cristiano Ronaldo al Napoli, gli ultimi giorni di calciomercato estivo, e tutto si concentra sulle indiscrezioni di un possibile passaggio del portoghese ale falde del Vesuvio, perche vuole lasciare il Manchester United ed è alla ricerca di un club di alto livello che disputi la Champions League.

Tante indiscrezioni e anche alcune voci poco attendibili. Ed allora, Ivan Zazzaroni, sull’edizione odierna del Corriere dello Sport prova a far chiarezza in maniera definitiva

“Ronaldo non vuole venire al Napoli, lo so per certo. Non per la città di Napoli o per i tifosi del Napoli, perché ritiene che il Napoli non gli possa garantire il passaggio del turno in Champions con le gare degli ottavi e quarti. Lo Sporting Lisbona non l’ha mai preso in considerazione neanche per un secondo. Posso dirvi con certezza che non vuole venire a Napoli, lo so per certo”,

Riferisce cosi, Ivan Zazzaroni in merito alla scarsa volontà di Cristiano Ronaldo di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Il suo futuro è ancora un rebus. Stavolta Mendes, con molta probabilità’, dovrà’ abdicare ed arrendersi all’ evidenza, un grande Campione, che nessuno vuole, e le parole del direttore dovrebbero servire proprio a far capire, che dovrebbe esser lui a portare avanti il Napoli, e non certo il contrario. Ma tanto ormai ci siamo, il mercato e le sue fantasie, stanno per chiudere i battenti, sperando che il Napoli, riesca finalmente a “chiudere bene la porta”, consegnando al portiere le chiavi della sua nuova casa!

