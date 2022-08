Zazzaroni su Giuntoli: “Il Pinocchio di…”

Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo, opinionista ed editorialista del Corriere dello Sport, ha pubblicato, nel suo editoriale, un plauso sulla campagna acquisti del Napoli, sottolineando come sia stato eccellente il lavoro svolto dal DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, il quale e’ stato definito, scherzosamente dal giornalista, “il Pinocchio di Castel Volturno…”. Vi riportiamo le parole di Ivan Zazzaroni, comparse nell’edizione odierna del quotidiano Corriere dello Sport, sul DS azzurro Giuntoli.

“Questo è il giorno dei complimenti da rivolgere a Cristiano Giuntoli, il pinocchio di Castel Volturno, diesse delle mezze verità e dei trequarti di bugia (pare che rientri nel ruolo). Avendo preso Kvaratskhelia, Kim, Ostigard, Olivera, Ndombele, Simeone e lavorando ancora su Raspadori e Keylor Navas, il portiere del definitivo salto di qualità, merita l’oscar del mercato: con gli ultimi due ingressi il gruppo sarebbe in effetti più completo di quello che a fine maggio si piazzò terzo e non soltanto per la doppia copertura di tutti i ruoli ma per la freschezza, la qualità e le motivazioni dei nuovi interpreti.

Il Napoli aveva bisogno di rinnovarsi, oltre che di ridurre ulteriormente il monte ingaggi: l’estate scorsa il tentativo fallì per le richieste fuori mercato del club o, se preferite, le offerte ritenute insoddisfacenti,stavolta De Laurentiis non si è concesso deviazioni e eccessi:ha imposto dei paletti salariali a Insigne e Mertens, registrato un paio di importanti rifiuti al tavolo dei rinnovi,quelli di Koulibaly e Fabian Ruiz, finiti al Chelsea e al Paris St. Germain, e salutato volentieri Ospina, Ghoulam,Malcuit e Tua Zebe. In una sessione in cui soltanto il Milan si è segnalato per una reale programmazione tecnica, mentre le altre big, o presunte tali, sono ricorse ai parametri zero e alla formula “compro solo se prima vendo”, pur dissipando un cospicuo capitale emotivo il Napoli si è distinto per senso dell’anticipo (Kvara e Olivera) e ricerca della qualità a prezzo contenuto (gli altri arrivi).”

