Zazzaroni sicuro: “Il Napoli superiore tatticamente a quello dello scorso anno”

A Radio Punto Nuovo, nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, che ha affrontato con la solita verve i temi proposti dalla prima giornata di Serie A.

Il direttore de “Il Corriere dello Sport” ha affrontato innanzitutto le lamentele degli utenti della piattaforma Dazn, causate dai molteplici problemi di connessione, trasmissione del segnale inefficiente e ricezione delle immagini in palese ritardo rispetto al tempo di gioco effettivo.

“Dazn ha dei problemi, speriamo che siano di gioventù. Il futuro è di Telecom più che di Dazn, il grande investimento è di Tim. Dazn ha qualche problemino tecnologico, anche nel pre e post. Non amo i monopoli, diventano autorefenzialità ed arroganza...”.

Un passaggio doveroso Zazzaroni l’ha destinato alla Juventus, capace di farsi rimontare il doppio vantaggio dall’Udinese.

“Gli antiallegriani si sono scatenati. La condizione di Ronaldo non è al massimo, il portiere ha fatto due cagate e puoi anche rischiare di perderla. Tutti hanno detto che Allegri è presuntuoso, ma credo che la verità sia un’altra. La Juve è forte…“.

Sull’uguaglianza competitiva del campionato 2021/22, il conduttore della nota trasmissione in onda su Canale 21, “Il bello del calcio”, appare subito critico.

“In questi giorni abbiamo visto squadre non attrezzate per la Serie A: Genoa, Venezia e Salernitana. Avete visto la formazione del Venezia? Non fa bene al campionato. Lo stesso Empoli ha giocato una buona partita, ma la differenza con la Lazio era troppa!“.

Il finale è dedicato alle squadre che maggiormente hanno impressionato all’esordio, chi per forza d’urto, chi invece per personalità e mentalità tutt’altro che perdente.

“L’Inter è più leggera di testa e di gioco, ma non ha Lukaku, Hakimi e Conte. Quest’anno la bagarre è ampia. Se il Napoli resta questo è competitivo. Un ottimo Napoli, tatticamente superiore a quello dello scorso anno“.

