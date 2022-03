Zazzaroni: “Questo non e’ tifo ma estremismo!”

Ivan Zazzaroni, nell’ edizione odierna del Corriere dello Sport non le manda certo a dire, attaccando e condannando, in modo feroce, lo striscione apparso ieri fuori al Bentegodi, affisso da Ultras Veronesi, che inneggiava al bombardamento di Napoli da parte dei Russi. Queste le dichiarazioni del giornalista della testata Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni pubblicate stamane:

“Stavolta il calcio, la partita, la classifica viene dopo. Qualcuno – oltretutto firmandosi – ha deciso di oltrepassare un limite che ritenevamo invalicabile, quello del male assoluto”, esordisce il direttore del quotidiano, che poi prosegue: “Tra “Lavali col fuoco”, che ebbe in risposta “Giulietta è una zoccola”, e le coordinate per bombardare Napoli corre una differenza sostanziale che non può essere ignorata neppure dal più demente dei tifosi. Perché non si tratta più di tifo, ma di estremismo. E l’estremismo non sollecita la risata, anche la più idiota. È benzina sul fuoco della violenza. È violenza chiamata, cercata”

