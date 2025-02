Zazzaroni: “Primo posto del Napoli un miracolo”

Il pareggio dagli azzurri, in casa contro l’Udinese fa molto discutere. I partenopei non sfruttano il turno casalingo, per poter allungare in classifica. Se ne è parlato molto nella trasmissione televisiva, della domenica sera, Pressing, sulle reti Mediaset. In particolare Ivan Zazzaroni, difende il tecnico del Napoli:

“Il 3-0 incassato dall’Inter a Firenze è più pesante del pareggio del Napoli contro l’Udinese. Gli azzurri hanno fatto una prestazione ordinata. Conte non ha ottenuto nulla dalle seconde scelte. Questo ci riporta alle parole dello stesso Conte, ovvero che questo Napoli primo in classifica è un miracolo. Ha 55 punti che rispetto alla passata stagione era impensabile. Inizio difficile, poi c’è stato un momento di bel gioco, adesso si attraversa una fase di flessione”

Il direttore del Corriere dello Sport, si è soffermato poi su alcuni singoli, in evidente sottotono:

“Anche Anguissa stasera è apparso appannato, dopo grandi prestazioni. In generale, a parte McTominay, non ho visto un azzurro, che ha fatto una prestazione superiore agli altri”

Impossibile non condividere, un pensiero comune, a tutti quelli che seguono il Napoli. La squadra non è riuscita a dare un cambio di passo decisivo, contro un avversario, che l’ha improntata soprattutto, sul piano fisico. Le assenze hanno fatto il resto, non c’è tempo però per avvilirsi, il Napoli stamattina è tornato subito a lavoro. Sabato a Roma, c’è una Lazio da affrontare, con la massima attenzione.