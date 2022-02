Zazzaroni: “Per il Napoli è l’anno giusto per vincere lo scudetto. Fabián Ruiz e Osimhen hanno dimostrato di essere fondamentali”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Il rigore non dato al Napoli contro la Lazio? Il fallo di mano di Luiz Felipe era evidente, suppongo che anche il designatore Rocchi non sia d’accordo con la mancata concessione del rigore. Il gol di Fabián Ruiz può essere decisivo? Nei tiri da fuori area lo spagnolo è il calciatore più forte del campionato. Senza Fabián Ruiz e Osimhen il Napoli perde gran parte del suo potenziale. È dall’inizio della stagione che sostengo che per il Napoli possa essere l’anno giusto per vincere lo scudetto. Se non avesse avuto il black-out di dicembre, sarebbe in testa con 4-5 punti di vantaggio sulle avversarie. L’Inter resta favorita? Fino a due settimane fa, nonostante le sconfitte con Milan e Liverpool, lo sostenevo con forza. Era prevedibile che potesse avere un momento di difficoltà, deve avere la capacità di non perdere troppi punti in questo frangente. Che Bologna affronterà l’Inter nel recupero? Il campionato del Bologna è praticamente finito, la squadra è salva e non ha più obiettivi”.

