Zazzaroni: “Osimhen pazzesco. Napoli, Inter e Milan per lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, soffermandosi su Osimhen e la lotta scudetto.

“Avevo qualche dubbio su Osimhen per quanto riguarda la quota gol”

“Leao ha un potenziale pazzesco, diventerà un grande giocatore, prenderei sia lui che Osimhen. A me piace più Leao però quello che sta facendo Osimhen è pazzesco e ha più testa. In cima alla classifica c’è un condominio su più piani. Napoli, Inter e Milan hanno qualcosa in più. Il Napoli mi piace tanto, ha molte soluzioni, anche se aggiungerei un uomo in difesa. Il Milan ha una bella mentalità e ha vinto con un po’ di fortuna a La Spezia, l’Inter è meno forte dello scorso anno”.

“Zaniolo? Non l’ho capito”

“Ha grandi risorse e ha fatto un ottimo secondo tempo ma è caduto in quella provocazione a fine partita. Il calcio è volgare, è maleducato. Sei un giocatore e devi sapere che può andarti in questo modo. Ricordo giocatori che hanno avuto attacchi di ogni tipo, ma sono dei professionisti e non devono permettersi di avere reazioni del genere“.

Zazzaroni prosegue: “Sarri con l’aquila? Parliamo del derby”

“A Roma è importantissimo vincerlo. Immobile ha fatto una partita super, due assist, ha divorato i difensori avversari. Mourinho polemico? Il suo ruolo è quello, la Roma ha limiti sugli esterni bassi. Il rigore a favore non l’ho visto, ma c’era un’espulsione per Leiva. Ognuno però arbitra come gli pare. La Juventus non ha giocato bene, non è guarita. Ha vinto però sta male, soffre. Dybala penso rientrerà dopo la sosta però ai bianconeri mancano degli uomini. Errore di Colley? Lo stesso Napoli l’anno scorso eccedeva con la costruzione dal basso”.

