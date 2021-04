Zazzaroni: “Napoli invitato in SuperLega, contatto ADL-JP Morgan: vi spiego tutto”

La SuperLega è il tema caldo di questi giorni, a quanto pare anche gli azzurri potrebbero inserirsi nei club partecipanti.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore CORRIERE DELLO SPORT: “Napoli in Superlega? C’è stato una telefonata da un emissario di JP Morgan e la società. Ieri il presidente in lega non ha detto niente. C’è la possibilità che il Napoli entri in superlega tra le 20. Ieri in Lega ci sono stati interventi durissimi, tra cui quello di Cairo. Agnelli dice che la Superlega porta vantaggi? Porta svantaggi economici, di competitività, non vedo vantaggi”.

Ti consigliamo questo – La SuperLeague uccide le velleità di grandezza del Napoli di Francesco Infranca

Segui PerSempreCalcio.it

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati