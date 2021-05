Zazzaroni: “Il Napoli deve prendersela con se stesso per il pareggio di ieri”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, soffermandosi sul pareggio del Napoli.

“Il Napoli ora non può più sbagliare”

“L’AIA è un mondo chiuso e autoreferenziale, difficilmente interpretabile. Il gol di Osimhen non doveva essere annullato, pesa tanto nella corsa per andare in Champions League. Muriel ha trascinato l’Atalanta, ma nei momenti chiave sta commettendo errori gravi che stanno complicando i piani Champions dei bergamaschi. Il Napoli ieri poteva fare quindici gol, ma, a mio avviso, concede troppo in fase difensiva e anche singolarmente i difensori commettono tante ingenuità. Nulla è compromesso, ma ora i bonus sono finiti, essendoci una lotta così serrata per entrare in Champions. Il calendario è sempre importante, ma nelle ultime giornate le variabili sono davvero tante”.

“Lo scudetto dell’Inter è lo scudetto di Antonio Conte”

“Ritengo che lo scudetto dell’Inter sia quasi esclusivamente merito di Conte. Da novembre in poi ha avuto quella continuità mancata alle avversarie, che non hanno mai impensierito realmente i nerazzurri. Non è vero che il sistema non voglia il Napoli in Champions League, capisco la delusione dei tifosi partenopei, ma, relativamente alla gara di ieri, il problema sono state le troppe occasioni fallite. Rispetto al passato, la Federazione vigila maggiormente su possibili ingerenze delle società sugli arbitraggi”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati