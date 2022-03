Zazzaroni e Caressa danno fiducia al Napoli: ecco i loro pronostici

Durante il corso della trasmissione Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i loro pronostici per la ventottesima giornata di Serie A. Secondo il giornalista bolognese, il Napoli uscirà dal Bentegodi con dei punti in tasca, pronosticando dunque un pareggio o una vittoria. Mentre per il presentatore di Sky, i partenopei espugneranno il campo di Verona, vincendo contro gli uomini di Tudor.

