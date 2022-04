Zazzaroni diretto: “Fabian mi ha scioccato, Zielinsky? Mai accorto che giocasse”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Sono scioccato dalla prestazione di Fabián Ruiz, cammina e sbaglia tutto. Zielinski manco ti sei accorto che giocasse. Sei colpevole della sconfitta, il Napoli ha giocato al 60%. Quando arriva a quel momento lì, la Fiorentina sta bene ma ogni volta che scendeva ti faceva soffrire. Scudetto aperto? L’Inter è sempre stata la favorita, ha ritrovato anche Barella ed il Verona non è parso in grandi condizioni. Napoli-Roma ultima spiaggia, dopo giochi per il secondo o il terzo posto. Sei obbligato a vincere.

Lobotka non era lo stesso delle ultime gare, Politano come Ruiz e Zielinski non c’erano. Osimhen hai sempre la sensazione che qualcosa combini. Nico Gonzalez giocatore forte: Biraghi è il più grande crossatore del campionato. Spalletti? Luoghi comuni che non sappia vincere. Sui cambi, però, non ha inciso ieri: Elmas lo avrei messo prima, soprattutto quando vedi Zielinski in quelle condizioni. Lozano non è mai davvero entrato. Ripeto, però, la corsa scudetto non è chiusa. L’Inter non ha mica già vinto a Bologna. Ridicolo che abbiano presentato il ricorso per allungare i tempi”

