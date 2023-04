Zazzaroni: “Azzurri meno brillanti ma con la Champions arriveranno le energie. Osimhen secondo me…”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”:

«La vittoria con il Lecce ha portato tre punti fondamentali. Dopo il ko con il Milan bisognava dare una risposta. Il Napoli ha vinto non con pieno merito ma era importante farlo. Credo che gli azzurri non siano brillanti anche a causa della sosta per gli impegni dei nazionali: quando diversi elementi vanno in nazionale e devono affrontare voli transoceanici, perdono brillantezza e continuità di allenamento. Se, però, in un momento in cui c’è un calo complessivo comunque riesci a vincere a Lecce significa che lo spirito è quello giusto. E’ ovvio che il Napoli ora deve recuperare la condizione per la gara di Champions. Lo spirito visto a Lecce è stato buono perchè il Napoli ha vinto, con le motivazioni della gara di Champions si possono recuperare le energie.

Spero che possa giocare Osimhen, sono fiducioso. Se è convocabile gioca, secondo me alla fine scenderà in campo, qualcuno diceva che addirittura avrebbe voluto partecipare alla trasferta di Lecce, quindi… Il calciatore insomma vuole esserci e penso che ci sarà. Peccato per l’assenza di Simeone perché poteva essere utile. Mi preoccupa invece la condizione di Raspadori: Jack se sta in forma può dare una grandissima mano, ma a Lecce non l’ho visto ancora bene. Si poteva fare più turn over con tanti punti di vantaggio? Secondo me Spalletti ha gestito benissimo le risorse, con scelte chiare, facendo solo 3 cambi a partita. Il Napoli ha 74 punti, ha gestito bene la stagione, i cambi quando sono entrati hanno inciso anche segnando diversi gol: se uno vuole muovere appunti per la gestione delle risorse secondo me non è lucido».

zazzaroni

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati