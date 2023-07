Zanoli mette la freccia su Faraoni: c’è il placet di Garcia

Alessandro Zanoli sa bene che questi sono giorni decisivi riguardo il suo futuro. Dopo le parole di Garcia nella conferenza stampa di presentazione (“Voglio vedere i giocatori che tornano dal prestito. Spero di trovarne almeno uno che possa rimanere con la squadra e fare grandi cose per il futuro. Ci sarà Zanoli, che dovrò valutare. Capirò se potrà rimanere con noi, ma ho visto buone cose da parte sua…”), la sensazione che stia per concretizzarsi l’occasione tanto sognata non appare campata in aria.

Insomma, il ritorno al Napoli per rimanere in squadra e fare da alter ego a Di Lorenzo, piuttosto che andare nuovamente in prestito, al momento, sembra un’ipotesi assai probabile.

Una scelta, quella dell’allenatore francese, per certi versi coraggiosa, che mette in standby il mercato. Sia in entrata, perché congela un’operazione che dava veramente l’impressione essere in via di sostanziale definizione. Ovvero, l’acquisto di Faraoni dal Verona. Nondimeno, stoppandone la partenza, mette in ghiaccio la situazione del giovane terzino destro. Considerando le numerose richieste giunte alla società partenopea per assicurarsi – seppur temporaneamente – le prestazioni del classe 2000, reduce dall’esperienza alla Sampdoria della scorsa stagione. Sicuramente altrove Zanoli potrebbe giocare con continuità. Limitato, invece, il minutaggio che gli garantisce il Capitano azzurro, se dovesse restare all’ombra del Vesuvio.

In questo scenario, si inseriscono anche le dichiarazioni di Marco Ottolini. Il diesse del Genoa, nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna de “Il Secolo XIX”, ha ribadito come Zanoli resti un obiettivo del mercato rossoblù: “E’ un giocatore che piace. Ci sono stati contatti con il suo agente e con il Napoli. La situazione è in divenire, si arrivasse in fondo noi siamo pronti…”.

