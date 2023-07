Zanoli ha mercato, il Napoli ragiona su Faraoni

La lista dei pretendenti per Alessandro Zanoli si allunga paurosamente. Sul terzino destro, rientrato dal prestito alla Sampdoria, si sono posati gli occhi di almeno un paio di club. In primis, il Genoa. Zanoli si fermerebbe, quindi, ancora a Genova. Ma spostandosi sulla sponda rossoblù. Del resto, un girone di ritorno disputato a livelli altissimi ne ha consacrato l’ascesa vertiginosa in Serie A, confermando con i blucerchiati quanto di buono aveva fatto già intravedere all’esordio con la maglia del Napoli.

L’idea della società partenopea rimane quella di non metterlo nuovamente in concorrenza con Giovanni Di Lorenzo. Piuttosto, sarebbe meglio garantirgli un’altra stagione da titolarissimo lontano dal Capitano azzurro, uno che lascia le briciole o poco altro alle sue potenziali alternative.

Sul prossimo futuro di Zanoli, però, aleggia un pizzico di incertezza, perché pare che Garcia voglia prima porterselo in ritiro a Dimaro, valutarne di persona i miglioramenti. E magari, solamente in un secondo momento, avallarne la partenza. Comunque, sempre con la formula del trasferimento temporaneo.

In tal caso, considerando che Bereszyński è tornato alla Samp, il Napoli avrebbe messo nel mirino Davide Faraoni. A favorire questa operazione, anche una considerazione di carattere strategico. Il 31enne laterale destro del Verona è amministrato da Mario Giuffredi. L’agente, tra l’altro, dello stesso Di Lorenzo, oltre che di Politano e Mario Rui.

