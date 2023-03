Zanoli, gioia e minutaggio per tentare di salvare la Sampdoria

A gennaio Alessandro Zanoli è passato alla Sampdoria, scambio di prestiti con Bartosz Bereszyński, dopo una prima parte di campionato costantemente ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti.

La scorsa stagione, aveva stupito nel positivissimo esordio dal primo minuto con l’Atalanta. Brillando allo Gewiss Stadium soprattutto per la capacità di strappare, riempiendo la corsia esterna, con e senza palla.

Da lì, tuttavia, ha dimostrato di avere ancora qualche limite. E s’è dovuto accontentare delle briciole, tornando mestamente nelle retrovie.

Ovviamente, in tale valutazione pesa come un macigno il rendimento scadente dell’intera squadra nel trittico di partite fallite clamorosamente contro Fiorentina, Roma ed Empoli. Che estromise definitivamente dalla corsa scudetto il Napoli.

Decisivo con la Doria

Oggi, invece, l’ex terzino azzurro sta finalmente palesando tutte le sue qualità, risultando sempre più decisivo nelle fortune della squadra di Stankovic. Che battendo il Verona, sta provando a rilanciarsi in classifica.

Il successo contro gli scaligeri, infatti, permette ai blucerchiati di salire a quota 15 punti, abbandonando l’ultimo posto. La classifica resta assai precaria. I liguri restano in cattive acque. Nondimeno, con la prima vittoria casalinga stagionale, mandano un messaggio forte in ottica salvezza alla concorrenza.

Lo Spezia, quartultimo a quota 24, ha ancora un certo margine di vantaggio. Tuttavia, aver ritrovano i tre punti, grazie alla doppietta di Gabbiadini, ed il sigillo finale in pieno recupero messo proprio di Zanoli, rappresenta una importante iniezione di fiducia per uscire dai bassifondi e tentare di evitare la retrocessione.

Laterale a tutta fascia

Del resto ha rubato il mestiere con gli occhi a Giovanni Di Lorenzo, trovando l’ispirazione per alzare in maniera esponenziale il livello delle sue prestazioni, una volta ricevuta la maglia da titolare da Stankovic.

L’allenatore serbo ha dato una fisionomia alla Samp, creando i presupposti per cucire addosso a Zanoli un sistema di gioco che non lo penalizzi, schierandolo a tutta fascia nel 3-4-2-1. Una intuizione che invece di snaturarlo, gli consente di interpretare il ruolo in chiave maggiormente propositiva. Con un centrocampo che crea densità centrale, la qualità del suo piede destro si è trovata subito a proprio agio.

Muovendosi in una posizione più avanzata, il contesto tattico ideale, che permette di sfruttarne la verticalità. Con i compagni più avanzati – Léris e Cuisance -, a favorirne gli inserimenti nello spazio dalla seconda linea.

L’Under 21 in premio

Nel frattempo, il weekend, iniziato con il battesimo del fuoco in Serie A, si arricchisce in queste ore della convocazione con l’Italia Under 21. Gli azzurrini affrontano venerdì la Serbia a Backa Topola, nord di Belgrado, e lunedì a Reggio Calabria l’Ucraina.

Insomma, soddisfazioni a iosa, per Zanoli, che ricorderà il suo primo sigillo nella inconsueta veste di goleador.

In pieno recupero, con il Verona riversato nella trequarti doriana, il terzino fa esattamente quello che si chiede a un laterale di corsa in situazione di riconquista e transizione.

Legge la giocata e con intelligenza cambia la frequenza degli appoggi. Si smarca con il giusto timing, dettando una traccia di passaggio a Rodriguez. Il filtrante è perfetto, così come la conclusione a incrociare.

Un messaggio per il Napoli e Spalletti, che credono fortemente nel talento del giovane terzino, sulla strada della completa valorizzazione con la maglia della Sampdoria.

