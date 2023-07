Zanoli corteggiato dallo Sporting Lisbona

In Portogallo sono sicuri: Alessandro Zanoli è finito prepotentemente nel mirino dello Sporting Lisbona. A confermare l’indiscrezione, il quotidiano lusitano “Abola”, certo anche della formula contrattuale proposta al Napoli: prestito con opzione di riscatto al termine della stagione 2023/2024.

Ovviamente, non sarà facile convincere la società partenopea, che crede nell’esplosione definitiva del talentuoso laterale destro, quindi non intende privarsene a titolo definitivo.

In ogni caso, bisogna comunque aspettare la scelta di Garcia: se il tecnico francese opterà per Zanoli in qualità di vice Di Lorenzo, allora i portoghesi dovranno rassegnarsi.

In caso contrario, fermo restando l’arrivo all’ombra del Vesuvio di un cambio per il Capitano, si aprirà alla partenza di Zanoli. Ma sempre in prestito.

