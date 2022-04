Zanoli, altro che “ragazzino”: con la Dea come un veterano

Alessandro Zanoli al Gewiss Stadium durante il match contro l’Atalanta ha finalmente avuto il suo momento di gloria. Non poteva chiedere esordio migliore il terzino destro, che ha ricevuto, in queste ore, numerosi complimenti, anche se il più importante è quello di Spalletti.

L’esordio del terzino

Il terzino classe 2000 è riuscito a sorprendere tutti grazie all’ottimo gioco che è riuscito a mantenere in campo.

Ovviamente la posizione da titolare non è arrivata dal nulla. Zanoli è stato in grado di farsi notare durante la pausa delle Nazionali, momento in cui è riuscito a battere la concorrenza di Malcuit.

Ed è stato il suo impegno che lo ha condotto a dei notevoli miglioramenti grazie ai quali Spalletti non ha avuto dubbi nel sceglierlo come sostituto di Di Lorenzo.

Nonostante la mancanza di diversi giocatori come Osimhen, Di Lorenzo, Petagna, che infondono sicurezza alla squadra; nonostante l’importanza del match per la lotta in classifica; nonostante la difficoltà di affrontare la squadra di Bergamo imbattuta dal 2018, Zanoli è stato in grado di mantenere i nervi saldi e non farsi sopraffare dall’emozione.

Le sue azioni FONDAMENTALI

Fondamentale: così è possibile definire il gioco di Zanoli mostrato ieri contro l’Atalanta.

Il dinamismo e l’incoscienza della sua età, gli hanno permesso di affrontare Zappacosta, giocare lungo tutta la fascia facendo assist a Mertens. Infatti non è un caso, che tra tutti i giocatori del Napoli, Zanoli sia stato uno dei pochi ad aver toccato più palla.

Zanoli, ad oggi, sembrerebbe essere un acquisto più che riuscito per Giuntoli, il quale lo aveva notato nelle Giovanili del Carpi.

Spalletti: Zanoli un suo pupillo?

Luciano Spalletti vuole dare un messaggio ben preciso a tutta la Serie A: puntare sui giovani. Infatti con grande coraggio, maestria e professionalità, alla notizia della mancanza di Di Lorenzo, non ha avuto dubbi nel sostituire il terzino con il giovane di Carpi.

Un altro allenatore con difficoltà avrebbe acconsentito ad una scelta così rischiosa, vista la posta in gioco a questo punto del campionato.

Ma non solo Zanoli è uno dei “piccoli” ad essere entrato nelle “grazie” di Spalletti. Il tecnico di Certaldo infatti ha portato con se, lasciandolo in panchina, anche Ambrosini in sostituzione di Osimhen e Petagna.

Chissà se qualche altro allenatore seguirà il suo esempio. Di certo Zanoli e Ambrosini sono due giovani atleti che proseguendo il loro percorso di crescita così come stanno facendo, riusciranno a realizzare molti obbiettivi.

Anche se dalle parole di Zanoli forse uno già è estato esaudito: “Un esordio da titolare con una vittoria così, la sognavo fin da bambino“

