Si profila una clamorosa esclusione per Nicoló Zaniolo in vista della trasferta di Napoli. Con il passare delle ore, infatti, che il suo nome venga depennato dalla lista dei convocati appare l’ipotesi più probabile.

Del resto, Claudio Vigorelli ormai è impegnato freneticamente nella ricerca di una nuova destinazione per il suo assistito. Chiaramente, lontano da Trigoria.

Sembrava addirittuta che l’offerta giusta fosse arrivata. Il Bournemouth, terz’ultimo in Premier, ha recapitato al club giallorosso una proposta ufficiale, così strutturata: 27,5 milioni garantiti più 4,5 di bonus. Oltre ad una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Questa destinazione, tuttavia, non ha trovato il pieno gradimento dell’attaccante. Che ambisce a trasferirsi in un Top Club. Magari rimanendo pure in Italia.

Niente Milan

In questo scenario, il Milan era la soluzione preferita. Ma dopo essersi confrontati con il general manager della Roma, Tiago Pinto, sia Maldini che Massara hanno considerano l’operazione altamente complicata, sia per le elevate richieste avanzate dai capitolini, che a causa del poco tempo a disposizione.

Vigorelli e Zaniolo forse hanno pensato che manifestando pubblicamente la loro volontà di andarsene a un anno e mezzo dalla scadenza naturale del vincolo contrattuale, la Roma avrebbe accettato soluzioni da saldi di fine stagione. Tipo il prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato. Mai tale previsione fu più maldestramente errata. Del resto, la situazione del club – accordi con l’Uefa e necessità di registrare plusvalenze – impediscono di sposare queste ipotesi.

Insomma, il tempo stringe e almeno a giudicare da come sta evolvendo il caso, a Zaniolo servirebbe uno dei suoi proverbiali dribbling per uscire dal vicolo cieco dove si è andato ostinatamente a infilare.

Nel frattempo, la dirigenza della Roma ha trovato inaccettabile l’aggetteggiamento del giocatore e quindi sta studiando azioni disciplinari. Già a partire dalla gara contro il Napoli.

