Zanini: “Napoli capace di trovare grande varietà di soluzioni offensive”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Zanini, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Atalanta e Napoli.

Giudizio sulla gara tra Tottenham e Milan?

“Il Milan ha fatto una grandissima partita, non mi aspettavo il passaggio del turno ad essere onesti. I rossoneri, però, hanno fornito una grande prova tattica, e soprattutto di personalità. Si sono ben disimpegnati nel bloccare le soluzioni avversarie, ma anche in un fraseggio di qualità. Sarebbe stato ancora più soddisfacente uscire con una vittoria a Londra”.

Pioli si sta guadagnando la conferma?

“Credo di sì. Il Milan, pur essendo un’ottima squadra, sta raggiungendo risultati importanti sia in Italia che in Europa che però sarebbero impossibili senza la sapiente gestione del tecnico rossonero”.

Quali sono gli errori che il Napoli non deve commettere?

“Il Napoli sta sbagliando davvero poco. Anche contro la Lazio sarebbe forse stato più giusto un pareggio. Gli azzurri, infatti, hanno dimostrato anche contro i biancocelesti di essere una squadra davvero forte, sempre alla ricerca del gol e capace di trovare una grande varietà di soluzioni”.

SI aspetta una gara aperta contro l’Atalanta?

“L’Atalanta, a differenza della lazio, gioca con meno riferimenti offensivi. I suoi attaccanti, però, sono molto pericolosi nell’uno contro uno, aspetto questo che il Napoli potrebbe soffrire. I bergamaschi, dunque, credo siano una squadra che giungerà al Maradona per giocare la propria partita. Ritengo che sarà un match sicuramente più aperto di quello visto contro la Lazio”.

Insidie delle prossime gare?

“L’insidia principale sta nel vedere il traguardo. Se il Napoli gode dell’ampio vantaggio che ha, è proprio per la fame che ha sempre dimostrato di avere. Continuare con questa cattiveria agonistica è fondamentale, ma Spalletti è una garanzia sotto questo punto di vista”.

Che gara si aspetta da Roma e Juventus?

“La Roma credo abbia intrapreso una strada precisa. E’ una squadra che subisce pochi gol, ma c he produce altrettanto poco. I giallorossi non mi fanno impazzire, preferisco vedere il Napoli. La Juventus, invece, è in crescita e sta ottenendo buoni risultati. I bianconeri si butteranno a capofitto su una competizione che potrebbe salvare la stagione”.

Le italiane possono dire la loro in Champions?

“Sicuramente. Avere tre squadre ai quarti sarebbe un grande risultato. Si attenderanno le gare di Inter e Napoli, in cui sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per confermare i risultati dell’andata. La gara dei nerazzurri, in particolare, riserverà non poche insidie”.

Il calcio italiano ha dunque mostrato di poter essere apprezzabile?

“Abbiamo ottimi allenatori, che riescono ottimamente nella preparazione gara. Ritengo non siamo inferiori a nessuno. Una squadra come il Napoli, poi, ha consentito all’Italia di splendere nel calcio europeo. Arrivare in finale di Champions, quest’anno, sarebbe un risultato tanto atteso quanto straordinario”.

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE le parole di Alberto Fontana su Atalanta-Napoli

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati