Zangrillo non ha dubbi su Osimhen o Retegui: la risposta del presidente del Genoa

Genoa–Napoli chiuderà il sabato della quarta giornata di Serie A. Sarà una sfida molto intensa questa che mette confronto la pragmaticità di Garcia e la voglia di emergere di Gilardino. Il Grifone è forte dalla vittoria ottenuta contro la Lazio, ma allo stesso tempo voglioso di riscatto dopo il KO col Torino, mentre il Napoli deve centellinare le forze in vista dell’esordio in Champions League contro il Braga. Inoltre la squadra campione d’Italia nell’ultimo turno è stata sconfitta dalla Lazio e di conseguenza ha bisogno di ritrovare punti e certezze.

Sarà anche una sfida tra pesi massimi con Retegui, giovane emergente affamato di successo e Osimhen, bomber dalle incredibili qualità che ha trascinato il Napoli lo scorso anno. A Il Mattino il presidente Zangrillo ha specificato chi dei due è il suo favorito: “Mi tengo stretto Mateo. Perché gli voglio tanto bene e perché ha tutte le caratteristiche per diventare come Osimhen. E questa sarebbe una grande cosa anche per la nostra Nazionale. Ma i campioni d’Italia hanno un’ossatura unica, degli esterni che mettono i brividi e un signore in area di rigore che fa quello che vuole, straripante sotto il profilo agonistico ed eccezionale sotto quello tecnico. Osimhen è senza dubbio l’arma in più. E lo sarebbe in qualsiasi squadra giocasse.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati