Zanetti: ”Subito un gol a difesa schierata. Non è facile affrontare il Napoli!”

In seguito al match disputato contro il Napoli, l’allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, ha rila alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

LE SUE PAROLE

– “Che sensazioni ha su questa partita, cosa è mancato?”

– “Il campo lo abbiamo tenuto bene. Il problema è stata la nostra sterilità offensiva. Non male, ma contro una squadra del genere il gol rischi di prenderlo per i campioni che hanno.”

– “Non avete mai concesso al Napoli di attaccare la profondità nel primo tempo. Poi sul gol c’è stata una lettura sbagliata”

– “Volevamo fare questo tipo di partita, ma è evidente che in alcune situazioni che abbiamo recuperato palla non siamo riusciti a ripartire. Sul gol abbiamo fatto un errore perché lo abbiamo subito con tutta la squadra sotto la linea della palla”

– “Come ci si rapporta con la classifica adesso?”

– “La classifica la guardo poco anche perché abbiamo una partita in meno rispetto alle altre squadre. Dobbiamo fare punti per noi e basta. Abbiamo incontrato in fila la prima e la seconda della classe.”

– “Ci sta perdere con Napoli e Inter, il recupero della partita è fondamentale”

– “Sì, il nostro campionato passa per gli scontri diretti. Una squadra come la nostra si giocherà la salvezza fino alla fine, combattendo sino all’ultima giornata.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati