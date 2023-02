Zanetti: Non partiamo sconfitti ! Così il tecnico dell’ Empoli, nella conferenza stampa pre Napoli. Già nella gara di andata, i toscani vendettero cara la pelle, solo un rigore riuscì a sbloccare il match. Il Napoli troverà un ambiente piuttosto caldo come preannuncia il suo allenatore:

“Sarà una bella sfida, con uno stadio pieno. La ricetta non ce l’ho, mi sono concentrato molto su quello che possiamo fare noi. Mi interessa che continuiamo il nostro percorso, soffrendo e non perdendo mai il coraggio, di mettere in pratica le nostre idee. Il Napoli è una squadra fantastica, però noi abbiamo dimostrato di saper affrontare squadre più forti di noi, mettendole in difficoltà”

Qualche problema di formazione, con delle assenze da colmare, come quelle di Akpa Akpro e Bandinelli, Zanetti non si fa trovare impreparato:

“Abbiamo perso tre tasselli importanti, metto anche Cambiaghi, che era molto in forma. Altri ragazzi hanno la possibilità di mettersi in mostra, confrontandosi con grandi giocatori. Dai più bravi si impara sempre, sia Fazzini che Haas potrebbero essere della partita”

Non crede l’allenatore dei toscani ad un Napoli superficiale, né a un turnover in casa azzurra:

“Credo che il Napoli non abbia titolari e riserve. La sua forza è questa, cambia giocatori ma lo spartito è sempre lo stesso. Credo abbia la mentalità per vincere tutte le partite, trovargli dei difetti non è semplice”

Non ci sta a recitare il ruolo di sparring partner:

“Non concordo con chi dice che non abbiamo possibilità, altrimenti potremmo andare a fare un giro in centro. Se parti sconfitto le chances sono zero, bisogna crederci, a volte i miracoli accadono”

Avversari forti, ma nessun trattamento speciale riservato, a giocatori in particolare:

“È una grande squadra, nominare un solo giocatore, sarebbe riduttivo. Certo Osimhen e Kvaratskhelia farebbero paura a chiunque, ma la differenza sta nel gioco e nella mentalità. Tutti si sacrificano per la squadra, un pregio difficile da trovare nelle grandi squadre”

Anche l’Empoli però fa del bel gioco, il suo marchio di fabbrica:

“Il Napoli ha molti giovani, anche nostri ex. Hanno fatto un loro percorso, noi facciamo calcio con poco, con un budget ridotto. Per certi versi siamo un modello da seguire”

Poi parla dei suoi attaccanti, sulla loro coesistenza:

“Piccoli sta crescendo è un centravanti, un po’ anomalo. Buona tecnica e tiro, nonostante la struttura fisica. Per me può giocare con tutti, sto facendo delle valutazioni, perché Caputo non è al Top. Vista la sua importanza, va custodito come un diamante”

Non si sbilancia mister Zanetti, di sicuro l’Empoli, a prescindere da chi andrà in campo, farà di tutto per fermare Spalletti e i suoi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati