Zanetti: A Napoli per fare punti.

Non vuole fare barricate, almeno nelle parole, l’allenatore dell’Empoli. Dopo la bella vittoria col Sassuolo, i toscani vogliono fare bella figura anche al Maradona.

Zanetti ci crede:

“L’atteggiamento sarà quello di fare di tutto per portare via dei punti. Sappiamo della forza del Napoli, una squadra meravigliosa, tra le migliori d’Europa”.

Già lo scorso anno, l’Empoli fu decisiva in negativo per gli uomini di Spalletti. Portando via i classici 6 su 6, che costarono molto in chiave scudetto. Anche in quest’occasione, il tecnico empolese non vuole fare da vittima sacrificale:

“Non dobbiamo pensare alla gara di Venerdì, le scelte le farò senza contare alla prossima partita. Manderò in campo i migliori a disposizione, dalla sfida contro la Juventus, abbiamo imparato che non vogliamo fare più figure di un certo tipo”

Vorrà fare una prestazione da ricordare, contro la prima della classe, tutti vogliono dare il massimo:

“Contro questo tipo di squadre bisogna andare oltre noi stessi. Le partite vanno giocate”

Vuole giocarsela l’Empoli che ha da sempre espresso un buon calcio, lanciando sempre giovani che hanno fatto grandi carriere. Zielinsky, Di Lorenzo tanto per citarne alcuni, Parisi di cui si parlo’ molto in estate, in chiave azzurra.

Un modo di fare calcio che Zanetti intende in un certo modo:

“Giocare bene non è solo palleggiare, significa fare bene le due fasi, avere equilibrio. Il Napoli imposta con due giocatori più uno, poi tutti gli altri giocano in attacco. Accettano la parità numerica difensiva, sa palleggiare e attaccare gli spazi”

Parole che lasciano capire come l’allenatore veneto, abbia studiato al dettaglio gli azzurri, pronto per fare lo sgambetto. Sulla probabile formazione da mandare in campo, ribadisce il concetto:

“L’ho detto non sono un amante del turnover, qualcuno rifiatera’, ma non vogliamo snobbare la partita”

Stojanovic sarà della partita, Ebuhei dovrà recuperare, non sopporta le tre gare di fila, seconda l’allenatore. Marin sta crescendo, probabile un suo impiego dall’inizio.

Dovrà pensare invece a delle rotazioni Mister Spalletti, anche a Bergamo si sono viste le fatiche di Champions.

Solo due gare alla chiusura, bisogna dare l’ultima accelerata. Kvaratskhelia probabilmente osserverà un altro turno di riposo, Raspadori dovrebbe partire dall’inizio. Anche Mario Rui dovrebbe riprendere il suo ruolo sulla fascia sinistra, Osimhen al momento è intoccabile. Qualche cambio possibile anche a centrocampo, Ndombele potrebbe partire titolare. In difesa Ostigard ha buone chances di giocare, intoccabile Kim , eletto anche miglior calciatore di Ottobre dalla Lega di Serie A. Maradona sold out, nonostante il turno infrasettimanale e l’orario lavorativo, il pubblico napoletano vuole spingere la squadra verso un’altra bella serata.

