Zambo Anguissa e l’attacco “politico” del Camerun

Zambo Anguissa non sembra essere ben integrato nella nazionale del Camerun. Secondo Camerounweb, il centrocampista del Napoli “si è avvolto nel mistero sin dal suo arrivo in Qatar. Il giocatore è freddo e discreto, sospettato di essere in contrasto con il presidente della Federcalcio del Camerun Samuel Eto’o”. Tuttavia, l’intera squadra ha deciso di organizzare una piccola festa per lui per il suo compleanno. Nonostante le buone intenzioni di Rigobert Song che ha fatto di tutto per portare gioia, Zambo è rimasto impassibile.

Jean Crépin Soter Nyamsi, sostenitore di Samuel Eto’o, ha diramato una lettera ai media locali. “Parlo qui a nome mio e sarò fermo nelle mie posizioni. Zambo Anguissa potrebbe avere problemi con il presidente Samuel Eto’o e il manager Rigobert Song Bahanag. Ma, essendo antipatico con i suoi compagni di squadra, se io fossi presidente della FECAFOOT non accetterei mai un simile comportamento. Zambo Anguissa deve condividere la bella atmosfera, il sorriso con i compagni. Non farlo e vedere i connazionali che applaudono a questo gesto mi rende fuori di me. Per me serve fermezza. È al mondo per onorare il suo paese e non per compiacere il presidente della FECAFOOT”.

“Condanno con la massima energia il comportamento da bambino viziato del giocatore Zambo Anguissa. Gioca per il Camerun e non per la sua famiglia o altro. Possa il verde-rosso-giallo vivere nel suo spirito patriottico. Nemmeno un sorriso con i compagni e lui entrerà allo stadio per fare cosa? Io, fossi presidente di Fécafoot, gli farei riprendere subito il suo volo”, sono le parole molto dure riportate.

