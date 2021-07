Zakaria piace al Napoli: ce lo presenta il suo ex allenatore, Uli Forte: “Abbina quantità a qualità…”

Pare che il Napoli sia fortemente interessato a Denis Zakaria. Del resto, già lo scorso anno gli azzurri avevano provato a prenderlo, ma il Borussia Mönchengladbach aveva sparato una cifra folle. Oggi invece sembra davvero che i tedeschi possano considerare l’idea di cederlo. Magari attraverso i buoni uffici di Fali Ramadani, numero uno dell’agenzia irlandese LIAN Sports Group, che gestisce proprio il centrocampista della Svizzera.

Uli Ulrich Forte, ex allenatore del Grasshoppers, nonchè ex tecnico di Zakaria allo Youg Boys, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per evidenziare le caratteristiche tecnico-tattiche del nazionale elvetico: “E’ un box-to-box incredibile, ha tecnica eccezionale e macina chilometri. Si apprezzavano già da giovanissimo tutte le sue caratteristiche e debuttò a soli 18 anni. Ha offerte dall’Inghilterra, ha le caratteristiche giuste per la Premier. Anche nel Napoli lo consiglio, con gli azzurri lo vedrei bene con Fabian, agli Europei veniva da un brutto infortunio e per questo non ha giocato. Diventerà un giocatore devastante, Zakaria è un fuoriclasse ed ha caratteristiche più o meno simili a Demme. Quantità ma tanta qualità…”.

