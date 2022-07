Zaccardo, intermediario Kvaratskhelia: “E’ uno tosto, vi rivelo le sue caratteristiche”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex giocatore Christian Zaccardo, intermediario dell’operazione che ha portato Kvaratskhelia a Napoli.

“Ho svolto un ruolo da intermediario per Kvaratskhelia a Napoli, dopo è stato molto bravo l’agente del giocatore che ha permesso di chiudere l’operazione in modo positivo.

Kvaratskhelia è uno tosto e ha grande personalità, penso che vanno fatti i complimenti al Napoli per aver preso questo giocatore giovane che ha il futuro dalla sua parte.

Napoli è una piazza importante, molto calda, e spero lo accoglieranno nel migliore dei modi.

Da oggi posso dire che il Napoli avrà un simpatizzante in più, sia per la squadra ma soprattutto per Kvaratskhelia.

Il Napoli ha preso un buon giocatore, segna poco ma in nazionale segna tanto, fa tanti assist e tanti dribbling. Conoscendo il tifo caldo della città penso che sia in grado di gasare lo stadio con le sue giocate.

Potrebbe incappare in qualche piccolo errore, nei primi periodi, ma ha tante qualità.

È normale che c’erano gli occhi addosso di tante squadre, soprattutto italiane, il Napoli è arrivato al momento giusto anche perché lo seguiva da tempo. Spero che possa diventare uno dei più bravi a livello europeo.

Devo parlare con l’entourage del giocatore per Dimaro, sicuramente ci vedremo in Italia. Attualmente lui è in Georgia e sta completando le ultime cose burocratiche e poi arriverà in Italia.

Ogni tanto mi vedrete allo stadio Maradona.

Speriamo di goderci le prodezze dei giovani”.

