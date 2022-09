Yuri Garics: “Applausi al Presidente che ha tracciato la strada…”

Yuri Garics, ex difensore del Napoli , è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, e sul Napoli si e cosi espresso

: «De Laurentiis è un grande imprenditore e per far quadrare i conti ha fatto ciò che doveva fare l’estate scorsa rinnovando la squadra. Lo ha fatto anche altre volte in passato, con un occhio al bilancio e l’altro all’aspetto tecnico: vendere sì ma rimpiazzare i partenti sempre con ragazzi promettenti. La scorsa estate il Presidente ha fatto una vera rivoluzione. Avrà pensato: “O la va o la spacca”. Finora tutti si sono messi in riga cercando di dare il massimo e i risultati ottenuti sono meravigliosi. Speriamo che possiamo goderci a lungo questa vista fantastica che si scorge dalla vetta della classifica della Serie A. Kim? Il georgiano? Non parlerei troppo dei singoli. Piuttosto, elogerei tutto il Napoli nel suo insieme a cominciare dall’allenatore che potrà essere simpatico o antipatico ma è uno che in carriera i risultati li ha sempre portati a casa. Applausi anche al Presidente che ha tracciato la strada e al direttore sportivo Giuntoli che, ancora una volta, ha dimostrato che sa il fatto suo».

