Xavi in conferenza: “Abbiamo vinto contro una squadra da Champions”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez, in conferenza stampa dopo il grande successo dei suoi al Maradona.

“Un gol dopo 23 tocchi? Siamo sulla buona strada, stiamo migliorando nel gioco e cerchiamo di giocare i squadra. Dobbiamo sfruttare il possesso con i tre attaccanti e giocare negli spazi come in passato. Dobbiamo imporre il nostro gioco e giocare nel campo avversario, ci siamo riusciti ed i giocatori ed i tifosi meritano dopo aver sofferto in passato. Sono soddisfatto per la qualificazione anche se dobbiamo restare umili.

Napoli vittoria che può servire per togliere complessi in Europa? Dobbiamo continuare così, abbiamo dominato per 90 minuti ed è la prima volta che succede da quando sono qui. Abbiamo fatto tanto pressing alto, giocato e vinto contro un gran rivale, una squadra da Champions che subisce pochi gol in casa ed è un candidato per lo scudetto.

Piqué e Busquets come stanno? Si allenano molto bene, c’è leadership da parte loro e da parte dei giovani: nello spogliatoio ci aiutiamo a vicenda, è logico che ci siano critiche perchè siamo il Barcellona ma oggi abbiamo guadagnato fiducia. Non abbiamo ancora vinto niente, ma dobbiamo continuare così.

Poche squadre in grado di batterci? Abbiamo fatto un’ottima gara ma da qui a dire queste cose non direi, dobbiamo lavorare con umiltà perchè così avremo dei frutti.

Dobbiamo continuare così, vogliamo vincere ma dobbiamo rimanere prudenti.

Il cambiamento di Frenkie De Jong? Poche volte ho visto un calciatore così esigente, è un gran lavoratore che sta capendo cosa chiediamo da lui è uno dei migliori giocatori nel suo ruolo, capisce quando rivolgersi all’uomo libero se ha il possesso del pallone.

Con questa vittoria abbiamo la sensazione di essere di nuovo rispettati? Abbiamo buone sensazioni, siamo di nuovo affidabili e lo siamo stati per 90 minuti. I nostri avversari sapranno di avere di fronte il Barcellona, con Aubameyang, Traoré e Ferran Torres. Abbiamo più variabili di gioco.



Cosa mi rende più orgoglioso? Il modello di gioco, presupponeva un cambio di idee che proviamo ad inculcare alla squadra. In futuro ci saranno momenti negativi, ma ci stiamo avvicinando al Barcellona che vogliamo. Sono orgoglioso della forza dimostrata dai giocatori, io sono contento quando si divertono e quando si divertono anche i tifosi”

