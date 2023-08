Wendel prende la via di Napoli. Accelerata del club di Adl

Venê Casagrande, giornalista, nella giornata di ieri ha parlato di un interesse del Napoli per Wendel, centrocampista brasiliano dello Zenit San Pietroburgo e da tempo obiettivo di mercato anche del Flamengo. Secondo il portale brasiliano Coluna do Fla il club carioca avrebbe però deciso di rinunciare alla trattativa perché la proposta del club rossonero allo Zenit di 16,8 milioni di euro non è stata ritenuta sufficiente in relazione al valore del calciatore.

Adesso il Napoli può accelerare perché ha la strada spianata per convincere lo Zenit a vendere il calciatore con un’offerta da 25 milioni di euro. Classe 1997, 26 il prossimo 28 agosto, Wendel è un centrocampista centrale dotato di buona struttura fisica abbinata ad una notevole corsa e resistenza atletica. E’ abile nel tiro da lontano e nel recupero della palla, ed ha un ottimo senso della posizione. Potrebbe essere lui il tassello per rinforzare la mediana.

