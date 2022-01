Walter Zenga: “Titolari Juve da top club, ma farli giocar bene non e’ scontato”

l’ ex “uomo ragno” di Inter e Nazionale Walter Zenga ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky sport commentando il pari tra Juventus e Napoli allo Stadium, analizando il momento dei bianconeri: “In generale tanti bravi giocatori devono giocare bene insieme, e questo non è detto che succeda sempre. Se prendi i singoli della Juventus, uno per uno, probabilmente potrebbero giocare tutti o quasi nei primi 5 club di ogni campionato d’Europa. Parlo dell’undici titolare. Poi però metterli insieme è un’altra cosa…”.

