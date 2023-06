Walter Schacnhner piu’ che convinto: ” Fossi negli azzurri lo prenderei subito…”

Walter Schacnhner, ex calciatore austriaco con un passato in Italia tra le fila del Torino e dell’Avellino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal per parlare dell’eventuale erede di Kim:

“Danso è un giocatore già pronto per il Napoli, fossi negli azzurri lo prenderei subito. Da più di un anno gioca in Francia ed a grandi livelli in un campionato comunque competitivo come la Ligue 1. Se venisse a Napoli giocherebbe in Champions League e questo darebbe ulteriore slancio alla sua crescita. Ha molte doti positive tipiche del difensore moderno ma su tutte spicca la sua fisicità”.

Inoltre, l’ex calciatore, ha aggiunto:

“Lo definisco una vera e propria ‘bestia’. Ha una potenza ed una esplosività tale che risulta molto difficile superarlo nell’uno contro uno. Dalla sua parte ha sicuramente l’età: è molto giovane e di conseguenza ha ancora tanti margini di miglioramento. Con la Nazionale Austriaca sta collezionando un buon numero di presenze e ciò gli sta permettendo di misurarsi anche con il calcio internazionale”.

“Non ho dubbi che in futuro sarà un perno della difesa dell’Austria. Personalmente mi ricorda un po’ Koulibaly per come si presenta fisicamente e per come si muove in campo. Sono certo che diventerà uno dei centrali più forti d’Europa”. Ha concluso l’ex calciatore.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati