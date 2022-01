Walter Sabatini snobba il Napoli: ” Maldestramente avevo pronosticato il Napoli Campione d’Italia…”

Il nuovo DS della Salernitana, Walter Sabatini, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, dove racconta del Napoli, che lui stesso aveva pronosticato vincitore del torneo, definendo “maldestra” la sua affermazione, della sua Salernitana e di come arrivi a questo derby, tra Covid ed infortuni, e del tecnico Colantuono, che in caso di sconfitta non sara’ esonerato, oltre che di un campionato invivibile per tutto cio’ che si sta vivendo. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del nuovo DS granata:

Sul Napoli e su Spalletti: “Maldestramente dopo le prime vittorie in campionato ho pronosticato il Napoli campione d’Italia. Spalletti non è un nemico, non può esserlo. Siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili. Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? È una situazione invivibile”.

Sul derby di oggi al Maradona: “Potrei mai mandarlo via perché perde con il Napoli? E poi che squadra ha avuto a disposizione fino ad adesso? L’equità impone di poter giudicare l’allenatore se ha una squadra, ma come si fa a valutare un tecnico che tra covid e infortuni non ha mai avuto una squadra non in emergenza?”.

Sul futuro di Colantuono: “Lo fa per abbassare il livello di attenzione al Napoli. Magari prendono atto, ci affrontano rilassati. Magari anche Spalletti si confonde dopo frasi così”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati